Челябинск, , 17:34 — REGNUM В Челябинске 86% пассажиров общественного транспорта соблюдают масочный режим. Таковы данные мониторинга, заявила на брифинге глава муниципалитета Наталья Котова.

Было проверено 141 единица транспорта. Среди них 17 троллейбусов, три трамвая, 23 автобуса и 92 маршрутки. У одного водителя муниципального автобуса и шести маршруток масок не оказалось. Руководителям предприятий направлены письма с просьбой усилить контроль.

Мэр добавила, что проверки транспорта идут ежедневно. Как сообщало РЕ, режим ношения масок действует в Челябинской области с 12 мая.