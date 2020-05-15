Москва, , 17:32 — REGNUM Действия властей РФ, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, выглядят мобильными и планомерными, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 15 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Можно считать это случайностью, а можно организационными особенностями, но России повезло: волна коронавирусной инфекции пришла с задержкой по отношению к другим странам, а развитие событий в Китае сходу отслеживалось и анализировалось. Потому панических метаний не было, а действия государства в прошедшие месяцы выглядят планомерными, — написал Колташов. — Оперативный штаб Правительства РФ создан 27 января, лишь через трое суток последовало заявление ВОЗ; очень быстро были закрыты сообщения с Китаем, то есть завоз инфекции в страну был решительно уменьшен; сразу пошла разработка тестов, началась мобилизации системы здравоохранения. Самоизоляция была применена без затягивания дела».

Это, как полагает эксперт, дало дополнительное время для наращивания мощностей здравоохранения, подготовки коек и аппаратов ИВЛ, и теперь в больницы берут не только тяжёлых больных, но и с течением болезни средней тяжести — выбор «кого спасать, кого бросать» медикам делать не приходится, как это было в Италии с ИВЛ.

«Сюда можно добавить тестирование. В итоге страна имеет низкий уровень смертности, менее 1%», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что лечебные учреждения Ростовской области недостаточно укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких.