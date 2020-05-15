Челябинск, , 17:25 — REGNUM В 82% магазинах Челябинска у сотрудников есть маски и перчатки. Об этом заявила мэр Нататья Котова на брифинге.

Всего с начала недели было проверено 382 торговые точки. С руководителями тех из них, где сотрудники попались без масок, идут переговоры по усилению контроля за сотрудниками. Также возможно, что к побуждению покупателей надевать маски присоединятся добровольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Челябинской области объявлен масочный режим. За отсутствие маски в общественном месте могут оштрафовать.