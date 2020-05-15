Белгород, , 17:24 — REGNUM Средства по первому и второму федеральному постановлению о выплатах медицинским работникам, работающим с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией, перечислены на счета медицинских организаций Белгородской области. Об этом 15 мая на брифинге заявила вице-губернатор Наталия Зубарева.

6 мая в регион поступили методические рекомендации Минздрава РФ. В соответствии с ними, был сделан перерасчёт для работников скорой медицинской помощи и первичного звена. По словам Наталии Зубаревой, 15 мая медработники получат на руки выплаты за период с 1 по 13 мая 2020 года. За оставшуюся часть месяца доплаты будут начислены в первых числах июня.

Вместе с федеральными выплатами сотрудники медорганизаций получат региональные надбавки — деньги положены работникам пульмонологических отделений и лабораторных площадок, которые не вошли в федеральные постановления.