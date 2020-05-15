Курган, , 17:21 — REGNUM В Курганской области объявлен карантин по бешенству в Лебяжьевском и Сафакулевском районах. Губернатор Зауралья Вадим Шумков подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на портале правовой информации.

Заместитель начальника управления ветеринарии Курганской области Александр Плоских пояснил изданию «Курган и курганцы», что в Лебяжьевском районе заражённый бешенством дикий барсук покусал домашнего пса. Питомец сейчас находится на 10-дневном карантине. Источник заражения бычка в Сулеймановском сельсовете Сафакулевского района не известен.

В управлении ветеринарии напомнили, что на время карантина запрещён с территорий вывоз животных и торговля ими, а также выставки кошек и собак.