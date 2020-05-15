Воронеж, , 17:20 — REGNUM Международный аэропорт «Воронеж» имени Петра I сообщил о постепенном возвращении к работе в обычном режиме.

«В расписании уже возобновились некоторые рейсы в Москву. В ближайшее время в сетку вернутся маршруты в Сочи, Казань и Санкт-Петербург, откроются новые рейсы в Тюмень. А запланированные ранее полётные программы авиакомпании «Победа» в Москву и Санкт-Петербург намечены на 21 июня. График полётов останется прежним», — сообщается на странице аэропорта в «Вконтакте».

Как уточняется, на данный момент уже открыта продажа билетов. Действует и специальное предложение перевозчика: перелёт в Москву от 499 рублей в одну сторону.

Отметим, что согласно расписанию, размещённому на сайте аэропорта Воронежа, уже с 14 и 15 мая стартовали перелёты из Воронежа в Москву авиакомпаниями «Аэрофлот» (в «Шереметьево») и S7 (в «Домодедово»). С 17 мая АК «Армения» открывает рейсы в Ереван, с 20 мая с «Руслайном» можно будет улететь в Екатеринбург.