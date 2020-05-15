Бишкек, , 17:15 — REGNUM В 2020 году последний звонок для школьников Киргизии пройдет в онлайн-режиме — из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 15 мая, на брифинге заявила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

По ее словам, ранее образовательное ведомство планировало отменить этот праздник по причине сложной эпидемиологической ситуации и введенного в республике режима чрезвычайной ситуации, но затем решило изменить формат его проведения.

Представитель минобразования отметила, что для этого общественная телерадиокорпорация Киргизии запустит акцию «Я выпускник».

Джусупбекова обратилась к директорам школ, учителям, родителям школьников, деятелям искусств и другим известным личностям республики с просьбой поддержать акцию, поздравив выпускников и дав им напутствия, тем самым проводив их во взрослую жизнь.

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