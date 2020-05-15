Душанбе, , 17:13 — REGNUM Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 в Таджикистане диагностирована у 1118 человек Такие данные приводит минздрав страны по состоянию на вечер 15 мая.

За последние сутки диагностировано 211 случаев заражения, что является абсолютным рекордом по распространению коронавируса в стране. Для сравнения, за предыдущие сутки случаев заражения было выявлено вдвое меньше — 106.

Напомним, по официальным данным, первые случаи заражения коронавирусной инфекции в Таджикистане были выявлены 29 апреля, о чём было объявлено 30 апреля 2020 года. Таким образом, психологическую отметку в первую тысячу случаев страна преодолела за две недели.