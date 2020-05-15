Курск, , 17:13 — REGNUM В Курской области было зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом врачей в медицинских организациях. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В частности, в оперативный штаб поступил ряд обращений о ситуации в перинатальном центре. На заседании 15 мая губернатору доложили, одна из медсестер перинатального центра заразилась вне медицинского учреждения. Заражение у неё выявили своевременно, протекало оно без симптомов.

В результате одно из отделений перинатального центра было закрыто и обработано. Сейчас там угрозы распространения инфекции нет.

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