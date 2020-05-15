Белгород, , 17:09 — REGNUM Школьники, студенты ссузов и вузов продолжат обучение в дистанционном формате в Белгородской области. Онлайн-уроки будут идти до конца учебного года, уточнили 15 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.

Предполагалось, что с 18 мая учащиеся 11 классов начнут готовиться к выпускным экзаменам и закончат дистанционное обучение. Новое постановление губернатора Евгения Савченко регулирует деятельность образовательных организаций, все учащиеся продолжат онлайн-занятия.

В 9 классе не будет привычных выпускных экзаменов: школьники получат оценки на основе текущих отметок и по процедуре промежуточной аттестации в дистанционном формате. ЕГЭ перенесён — новые даты ещё не определены.

Студенты средних профессиональных учебных заведений итоговую аттестацию будут сдавать очно в ограниченном режиме, по пять человек в аудитории.