Стокгольм, , 07:40 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен провел брифинг, посвященные эпидемиологической ситуации в стране, связанной с коронавирусом. Встреча была специально организована для общения главы правительства Швеции с иностранными журналистами, которые, по словам Лёвена, не правильно поняли стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом 15 мая сообщила шведская газета Expressen.

В ходе своего выступления премьер-министр Швеции подчеркнул, что текущее положение дел ненормально и что шведская стратегия была неправильно понята. Международные СМИ писали о Швеции как о необычной стране, которая выделяется на общем фоне, потому что власти не ввели таких строгих ограничений, как режим карантина. Вместо этого власти и государственные службы и ведомства ограничились рекомендациями.

Премьер-министр Лёвен подчеркнул, что эти рекомендации властей — не «дружеский совет», а руководящие принципы, которым, как ожидается, будут следовать все без исключения.

«У Швеции те же цели, что и у всех других стран, — спасать жизни и защищать здоровье населения. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и другие страны», — пересказала слова премьер-министра побывавшая на встрече журналистка Мэдди Сэвидж.