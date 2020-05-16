Стокгольм, , 08:00 — REGNUM «Скандинавские авиалинии», крупнейшая авиакомпания стран Северной Европы, уведомила своих пассажиров о том, что на следующей неделе на всех рейсах вводится новое требование об обязательном ношении масок. При несоблюдении масочного режима во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции пассажиры рискуют столкнуться с правовыми последствиями при отсутствии у них средств защиты органов дыхания. Об этом 15 мая сообщила шведская газета Aftonbladet.

«Предусмотрено обязательное соблюдение правила безопасности, которые мы устанавливаем», — заявила Фреда Аннаматц, пресс-секретарь «Скандинавских авиалиний».

Напомним, что 14 мая Европейская комиссия выдвинула предложение о том, как можно постепенно снять и ограничения на поездки внутри европейского объединения, чтобы уже этим летом можно начать осуществлять поездки между странами. Теперь, начиная уже с понедельника, то есть с 18 марта, чтобы пройти на борт пассажирам необходимо предъявить посадочный талон и надеть медицинскую маску.

Если средств защиты органов дыхания у пассажира при себе нет, то ему могут отказать при прохождении контроля. В худшем случае, возможны и правовые последствия в случае несоблюдения установленных правил во время полета. Тем не менее, подчеркивается, что маску можно снимать, если человеку необходимо выпить воды или у него есть соответствующие медицинские противопоказания, предусматривающие невозможность ношения средств защиты органов дыхания.