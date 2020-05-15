Ростов-на-Дону, , 17:06 — REGNUM В госпитале для пациентов с коронавирусом, развёрнутом на базе горбольницы №20 Ростова-на-Дону, женщина родила двойню. Новорождённые появились на свет сегодня, 15 мая, в Международный день семьи, сообщил градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко.

«В городской больнице №20 у женщины с положительным covid-статусом родилась двойня. Это первый случай в донской столице. Благодаря слаженной и профессиональной работе врачей на свет появились две девочки. Из-за малого веса новорожденные помещены в кювез. И хотя малышки дышат самостоятельно, для стабилизации состояния их подключили к кислороду. Мама чувствует себя хорошо», — поделился сити-менеджер в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовские врачи впервые приняли роды у пациентки с подтверждённым тестом на коронавирус 17 апреля. На свет появилась девочка весом 3450 граммов и ростом 50 сантиметров. Затем 5 мая стало известно о рождении ещё одного ребёнка у пациентки «ковидного» госпиталя.

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