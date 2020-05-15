Пермь, , 17:03 — REGNUM В Перми со здания, где расположен офис уполномоченного по правам человека по Прикамью, укали Государственный флаг России и флаг Пермского края, сообщает 15 мая пресс-служба омбудсмена.

Кража произошла 4 мая и, как заявили в полиции, личность нарушителя быстро установили и привлекли к административной ответственности. Похищенные флаги возращены.

По данным ТК «РифейПермь», нарушителем стал молодой человек. Он совершил поступок в порыве эмоционального расстройства, из-за ссоры с девушкой. К тому же он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В отношении парня составили административные протоколы за нарушение режима самоизоляции и за мелкое хулиганство.