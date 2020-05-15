Москва, , 16:58 — REGNUM Работа каршеринга в Москве может быть возобновлена при условии минимального срока аренды автомобилей от 5 дней. Об этом сообщается 15 мая в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Как отмечается, возможность частичного снятия ограничения на работу каршеринга в настоящее время обсуждается совместно с Роспотребнадзором.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что компании также будут обязаны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. В частности, автомобили после использования должны будут снимать с линии и отправлять на полную дезинфекцию.

В департаменте отметили, что точная дата разрешения на работу автомобилей краткосрочной аренды будет определена в новом указе мэра столицы Сергей Собянина.