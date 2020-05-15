Москва, , 16:56 — REGNUM Чтобы помочь своим сотрудникам легче пройти нынешний непростой период, работодатели должны, обеспечив их средствами санитарной защиты, не забывать и о серьезных стрессах, которые возникают сейчас у работников, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 мая, врио директора Психологического института РАО Павел Сергоманов.

« В нынешний период, когда люди возвращаются к работе, очень важно делать всё постепенно. С точки зрения психологии формирование новых привычек — это серьезный вызов. В среднем человеку требуется для этого от 30 до 60 дней. А когда мотивация идет извне, когда эти новые правила, вынуждающие формировать новые привычки, заданы чем-то внешним, это может вызывать серьезное раздражение.