Москва, 15 мая 2020, 16:56 — REGNUM Чтобы помочь своим сотрудникам легче пройти нынешний непростой период, работодатели должны, обеспечив их средствами санитарной защиты, не забывать и о серьезных стрессах, которые возникают сейчас у работников, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 мая, врио директора Психологического института РАО Павел Сергоманов.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
Возвращаться к работе после самоизоляции нужно постепенно — эксперт
«В нынешний период, когда люди возвращаются к работе, очень важно делать всё постепенно. С точки зрения психологии формирование новых привычек — это серьезный вызов. В среднем человеку требуется для этого от 30 до 60 дней. А когда мотивация идет извне, когда эти новые правила, вынуждающие формировать новые привычки, заданы чем-то внешним, это может вызывать серьезное раздражение.
Поэтому работодатели в этот период должны помнить прежде всего о двух вещах. Самое главное — это, конечно, вопросы безопасности. Нужно подготовиться к выходу людей на работу, обустроить рабочие места, обеспечить всех средствами защиты. И, кроме того, нужно помнить, что работникам с точки зрения психологии возвращаться будет непросто и что нормализация займет примерно месяц«, — отметил Павел Сергоманов.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.