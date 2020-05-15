Тбилиси, , 16:55 — REGNUM Посольство США в Грузии передало министерству беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии 2 аппарата для тестирования на коронавирус и 4000 PCR-тестов так называемого «золотого стандарта». По информации посольства, в церемонии вручения тестов и аппаратов принимали участие посол США Келли Дегнан и министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Вместе с оборудованием для тестирования американский дипломат передала грузинской стороне и средства индивидуальной защиты стоимостью $20 000.

Как отметила Келли Дегнан, приобретенные у американской компании Thermo Fisher аппараты и наборы тестов позволят Грузии значительно улучшить тестирование населения на коронавирус и лучше контролировать распространение вируса.

Ранее, 14 мая, ассоциация «Краевое развитие для будущей Грузии» (RDFG), которую поддерживает агентство международного развития США (USAID), передала Службе неотложного оперативного управления Грузии полевые палатки. Эти палатки Грузия будет использовать для устройства полевых госпиталей в регионах с высоким риском распространения коронавируса.

Согласно последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлен 671 подтвержденный случай коронавируса, 393 человека уже выздоровели, 12 скончались. В карантине находятся 3873 человека, в стационарах под наблюдением остаются 404 пациента.