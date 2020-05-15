Ростов-на-Дону, , 16:55 — REGNUM В Ростовской области семья Журавлёвых оказалась в числе тех, кто удостоен почётного звания «Трудовая династия Дона». Соответствующее распоряжение, которое подписал донской губернатор Василий Голубев, опубликовано на сайте облправительства, передаёт ИА REGNUM.

Трудовой стаж семейной династии врачей Журавлёвых из Шолоховского района превышает 175 лет. Основателями династии стали Клавдия и Геннадий Журавлёвы, отдавшие профессии более 50 лет. Клавдия Васильевна 55 лет проработала в центральной районной больнице Шолоховского района. Геннадий Никифорович более 50 лет трудился в системе здравоохранения Шолоховского района. Трое сыновей продолжают медицинскую практику на Дону. Олег Журавлёв более 35 лет работает врачом-хирургом в БСМП №2 в Ростове-на-Дону, Сергей Журавлёв трудится врачом-дерматовенерологом в Шолоховском филиале ГБУ РО «Кожно-венерологический диспансер», Евгений Журавлёв — врачом-хирургом хирургического отделения центральной райбольницы Шолоховского района.

Внуки также пошли по стопам родителей. Ирина Прудникова в настоящее время работает врачом-дерматовенерологом, Геннадий Журавлёв — врачом-урологом.

Звание «Трудовая династия Дона» введено главой региона в 2017 году. Его присваивают «за вклад в формирование трудовых традиций, сохранение семейных ценностей и преемственности поколений».