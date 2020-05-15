Москва, , 16:52 — REGNUM Власти Москвы обсуждают с Роспотребнадзором возможность частичного возобновления работы каршеринга. Об этом 15 мая сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Предполагается, что услуга аренды будет долгосрочной.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней, и компании будут строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий», — сказал Ликсутов.

Машины после предоставления услуги должны сниматься с линии и проходить дезинфекцию.