Москва, , 16:49 — REGNUM Люди со II группой крови чаще других заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила на пресс-конференции 15 мая глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, и абсолютно подтвержден в центрах ФМБА: превалирующая группа крови у зараженных — это вторая», — сказала она.

По словам Скворцовой, на втором месте по частоте заражения — люди с I и III группами крови, на третьем месте — с IV группой.

Вместе с тем глава Федерального медико-биологического агентства допустила, что такая статистика, вероятно, связана с частотой представленности групп крови среди населения.