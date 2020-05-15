Магас, , 16:47 — REGNUM Медработникам Ингушетии полностью произведена выплата надбавок за апрель за особые условия работы в условиях пандемии коронавируса. Выплаты за май будут произведены до 10 июня. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе минздрава региона.

«На 13 мая министерством здравоохранения РИ перечислено на счета медицинских организаций 59 354,3 тыс. рублей, что составляет 99,9% от утвержденных объемов средств на апрель. Проведена работа по выделению дополнительных средств из федерального бюджета на май и июнь месяцы», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram.

Помимо этого, в обращении разъясняется система выплат. Так, если медработник за месяц должен отработать 160 часов, а отработал с момента контакта с больным COVID-19 120 часов, то размер его стимулирующей выплаты будет рассчитываться пропорционально фактически отработанному времени.

Для улучшения материального состояния врачей глава республики Махмуд-Али Калиматов также распорядился выплатить заработную плату медикам за текущий месяц до 20 мая. Это связано с подготовкой к празднованию мусульманского праздника Ураза-байрам.