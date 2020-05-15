Улан-Батор, , 16:47 — REGNUM В Монголии 15 мая выписаны из больницы пять пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 20, сообщает директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«Средний срок лечения составил 25−30 дней. В Монголии зарегистрированы 98 случаев заражения коронавирусом нового типа. По состоянию на 15 мая в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний лечатся 78 пациентов и 171 человек находится под наблюдением», — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

В Монголии 14 мая зарегистрировано рекордное количество людей с выявленным коронавирусом — сразу 55 случаев. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 98.

По данным министерства здравоохранения, все новые случаи являются завозными. Коронавирус был обнаружен у 55 монгольских курсантов, прибывших из России. 13 мая 347 монгольских курсантов, которые учатся в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, вернулись в Монголию чартерными рейсами, которые были совершены военными самолетами ВВС РФ.