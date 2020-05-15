Москва, , 16:47 — REGNUM Работа каршеринг-платформ будет возобновлена при условии, если автомобили будут браться в аренду минимум на несколько дней. Об этом заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на 5 дней и компании будут строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий: в частности, машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию», — цитирует Ликсутова пресс-служба Дептранса.

По его словам, для операторов каршеринга во время нерабочего периода было сохранено право на парковку в Москве, и далее она также будет бесплатной для пользователей.