Тбилиси, , 16:33 — REGNUM После глубокого анализа эпидемиологической ситуации в стране правительство Грузии приняло решение, что после 22 мая не будет обращаться к президенту и парламенту с требованием о продлении режима чрезвычайного положения, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария 15 мая.

Премьер подчеркнул, что это решение не означает полного и единовременного снятия всех введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.

«Как известно, чрезвычайное положение в Грузии было объявлено 21 марта, затем оно было продлено, а сегодня мы приняли решение, что не правительство не будет обращаться к парламенту с просьбой о его продлении. Останется в силе часть ограничений, которая обязательна с эпидемиологической точки зрения, чтобы сохранить тот высокий уровень контроля рисков, который мы имеем сегодня. Для этого мы обратимся к парламенту, чтобы вместе с ним разработать те законодательные изменения, которые позволят нам управлять эпидемией без объявления чрезвычайного положения, и по рекомендации эпидемиологов оставить в силе те ограничения, которые необходимы», — заявил глава правительства.

Напомним, что первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля, режим ЧП в стране был введен с 21 марта сроком на один месяц, а с 22 апреля продлен еще на один месяц, до 22 мая включительно.