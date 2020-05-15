Тбилиси, , 16:30 — REGNUM

В связи с выявлением в Болнисском муниципалитете в течение суток 17 новых случаев коронавируса режим строгого карантина, который до сих пор действовал в селе Мушевани этого муниципалитета, вводится и в селе Гета.

По информации пресс-службы правительства Грузии, ситуация в Болниси и селах муниципалитета обсуждалась на заседании межведомственного координационного смовета по борьбе с коронавирусом, которое премьер Георгий Гахария провел в формате видеоконференции.

«В связи с выявлением 17 новых случаев коронавируса в течение 24 часов совет принял решение об ужесточении мер и вместе с селом Мушевани, где действуют карантинные ограничения, аналогичный режим установил и в селе Гета. Специалисты Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению начали проведение медицинских мероприятий на месте, в том числе термоскрининг и тестирование населения», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Премьер поручил сотрудникам правоохранительных органов осуществление строгого контроля за выполнением карантинных мер, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения в обоих селах.

Согласно последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлен 671 подтвержденный случай коронавируса, 393 человека уже выздоровели, 12 скончались. В карантине находятся 3873 человека, в стационарах под наблюдением остаются 404 пациента.