Волгоград, , 16:28 — REGNUM V Фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?» состоится 16 и 17 мая в Волгограде. Из-за ограничительных мер, экспозиция перейдёт в интернет, а художники посвятят свои картины первому дню после окончания карантина по коронавирусу, сообщили ИА REGNUM 15 мая в оргкомитете фестиваля.

Основная программа будет продолжаться два дня и одну ночь — Ночь Музеев. Художники из 18 стран мира договорились представить свои творения на тему того, какой станет их жизнь после снятия карантина по коронавирусу.

«В этом году художники, галеристы и искусствоведы встретятся на платформе Zoom и поговорят о том, как люди искусства, в силу утончённого восприятия действительности, предчувствуют и видят будущее. Мы попробуем найти ответы на вопросы «Какими будут мир и искусство в первый день после пандемии…, через 10, 50, 100 лет? Название встречи — «Визуализация будущего в изобразительных искусствах». Затем в прямом эфире социальных медиа пройдут мастер-классы художников, которые расскажут о музах, вдохновении и технологиях творчества» — уточнила куратор фестиваля Дарья Хрущ.

Вечером 17 мая в рамках фестиваля на зданиях Волгограда спроецируют изображения девушек: моделей, которых писал Виктор Лосев в 1946 — 1985 годах, и современных представительниц индустрии моды и рекламы из Астрахани, Волгограда, Саратова и Элисты.

«В связи с пандемией коронавируса, модой на самоизоляцию и тенденциями времени, мы приняли решения не переносить дату мероприятия, а провести его online. Когда пандемия закончится, и страны вернутся к нормальной жизни, мы планируем провести выставки работ участников фестиваля в Андричграде (Вишеграде), Белграде и Волгограде. Это близкие по духу города, в которых в авторитете свободные художники», — сказала директор фестиваля Марина Воронова.

Фестиваль проходит с 2016 года в середине мая. По примеру художника Виктора Лосева, мастера на улицах городов создают произведения искусства, используя классические и актуальные техники.