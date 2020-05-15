Оренбург, , 16:25 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 15 мая, выявлено 30 носителей коронавируса, из них 21 активно — на въезде в регион, сообщает областной минздрав.

На сегодняшний день зафиксировано 1 374 случая заражения коронавирусом, включая предварительно-положительные результаты тестов и подтвержденные положительные результаты.

Среди пациентов, которые получают лечение от COVID-19 в стационарах, 26 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 — в отделениях реанимации, пятеро — на искусственной вентиляции лёгких. Состояние еще 11 пациентов медики оценивают как среднетяжелое.

В Оренбуржье получают лечение 112 пациентов, у которых отрицательные результаты теста на коронавирус, но типичная для заболевания клиническая картина.

За сутки из больниц выписано рекордное число пациентов, прошедших курс лечения — 113. В общей сложности с начала эпидемии в регионе от болезни оправились 528 пациентов.

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