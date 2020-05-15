Москва, , 16:25 — REGNUM В Москве сервисы каршеринга (краткосрочная аренда автомобилей) могут возобновить работу, но только на условиях аренды от пяти дней и более. Об этом сегодня, 15 мая, заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По словам Лискутова, сейчас правительство Москвы совместно с Роспотребнадзором обсуждают условия возобновления работы каршеринга в столице.

«Предполагается, что сервисы заработают, если автомобиль можно будет брать в аренду минимум на пять дней», — сказал Ликутов.

Кроме того, взять машину в аренду смогут только те, у кого есть рабочие пропуска, позволяющие выходить из дома. Номер цифрового пропуска необходимо будет привязывать к приложению каршеринга.

После аренды автомобиль должен в обязательном порядке проходить полную дезинфекцию, прежде чем им сможет воспользоваться другой клиент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период пандемии сервисы каршеринга в Москве были закрыты, так как компании не могли обеспечить дезинфекцию автомобилей.