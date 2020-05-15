Москва, , 16:21 — REGNUM Инкубационный период коронавируса в организме человека составляет в среднем около пяти дней. Об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В среднем около пяти дней, пять — пять с половиной дней инкубационный период. Не один-два дня, как при других острых респираторных вирусах», — сказала Скворцова.

В качестве доказательства своих слов она привела показатели по резкому росту числа выявленных инфицированных в России.

«Мы видели колебания через пять дней после Пасхи, через пять дней после майских праздников», — отметила глава ФМБА.

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