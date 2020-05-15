Тбилиси, , 16:18 — REGNUM Проект телешколы, который министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии внедрило в сотрудничестве с Общественным телевидением Грузии, стал популярным не только в Грузии, но и за ее пределами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на презентации антикризисного плана в сфере образования.

По словам главы правительства, пандемия коронавируса поставила новые задачи и перед сферой образования, и для предотвращения распространения вируса не только в этой сфере, но и в обществе в целом, учебный процесс в школах с 4 марта прекратился.

«После этого система образования сумела очень быстро мобилизоваться и внедрить дистанционные уроки в режиме онлайн. И это дало свои результаты. Несмотря на то, что в Грузии есть люди, не имеющие легкого доступа к интернету, министерство образования решило и эту проблему, и вместе с Общественным телевидением создало такой формат, как телешкола, который не только стал популярным в Грузии, но и получил международное признание», — подчеркнул Гахария.

Премьер отметил, что формат телешколы вещает и на языках этнических меньшинств, что позволяет каждому ученику в Грузии не провалить учебный год.

«Результатом этих шагов стало то, что 2019−2020 учебный год в Грузии не будет объявлен академическим годом. Выпускники 12-го класса закончат учебный год 20 мая, ученики 1-го класса — 27 мая, остальные школьники — 15 июня. Единые национальные экзамены в Грузии пройдут в обычном режиме, и даты этих экзаменов будут опубликованы в июне», — заявил Георгий Гахария.

Проект «Телешкола» в Грузии заработал с 30 марта.