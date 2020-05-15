Смоленск, , 16:14 — REGNUM Режим самоизоляции в Смоленской области будет ужесточен, сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора региона Сергей Рогутский. Интересно, что ранее областные власти сообщили о смягчении режима ограничений, в том числе — открытии парков и кинотеатров.

«Действительно, 12 мая был принят указ, в котором содержались некоторые послабления в отношении режима ограничений, в частности, была разрешена розничная торговля. Но эти два дня — 13 и 14 мая — показали, что люди восприняли это некоторое послабление как полную отмену всех ограничений и, скажем так, ослабили бдительность. Несмотря на то, что данный указ вводил масочный режим, в торговых учреждениях в масках были единицы смолян — мы наблюдали полное пренебрежение масочным режимом как со стороны посетителей магазинов, так и со стороны персонала. Не соблюдались и ограничительные мероприятия в самих магазинах», — цитирует Рогутского «Смоленская газета».

Рогутский привёл в пример один из торговых центров, где отключили эскалаторы, но оставили работающими лифты, а также отметил. что смоляне на прогулках не соблюдают социальную дистанцию.

«Мы отслеживали выполнение ограничительных мероприятий на разрешенных объектах, и эти два дня показали, что к снятию ограничений неподготовленными оказались как предприятия, так и люди, которые их посещают. Условия, прописанные в указе, в основном не соблюдались, и поскольку, повторюсь, это грозит выходом ситуации из-под контроля, я представил на имя губернатора Алексея Владимировича Островского рекомендации по усилению режима противоэпидемических мероприятий. Я предложил в обязательном порядке сохранить масочный режим и вернуться к тем ограничениям, которые были в указе ранней редакции», — добавил Сергей Рогутский.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым ограничительные меры несколько ослаблялись.

Между тем, по данным на 15 мая в регионе зарегистрировано более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, две крупные вспышки произошли в Вяземском и Ярцевском домах-интернатах для инвалидов.

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