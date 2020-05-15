Москва, , 16:20 — REGNUM Препарат «Мефлохин» способен подавить действие коронавируса через 48 часов в малой дозе. Об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скворцова подчеркнула, что пока об этом говорят лишь доклинические исследования. Тем не менее препарат уместно назвать перспективным.

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.