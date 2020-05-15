Грозный, , 16:09 — REGNUM В Чечне стали волонтерами более 90 студентов медицинского института. Они вошли в список добровольцев, пришедших на помощь врачам и медсестрам, борющимся с коронавирусом.

Глава минздрава республики Эльхан Сулейманов, выразил благодарность студентам медвуза, входящего в структуру Чеченского госуниверситета.

«Эти 90 человек, которые сегодня вступают в ряды медиков, — для нас огромная помощь.<…> Такое стремление помочь своему народу в трудную минуту отрадно», — заявил министр.

По его словам, неожиданно возникшая ситуация с распространением коронавирусной инфекции застала врасплох не только нашу страну. «Ни одна система здравоохранения не была готова к такой ситуации по кадровому составу» и не имела такого большого количества инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов, отметил Сулейманов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне будут проведены дополнительные курсы для 3000 врачей по обучению лечению пациентов с COVID-19.