Берн, , 16:07 — REGNUM В швейцарской фармацевтической группе Novartis заявили, что использование вакцины против COVID-19 в больших масштабах будет возможно не ранее, чем через два года, сообщает Le Figaro.

Швейцарская фармацевтическая компания больше не производит вакцины, но некоторые из ее конкурентов уже проводят испытания вакцин против COVID-19 на людях. Эксперты полагают, однако, что до 2021 года они смогут производить вакцину в больших масштабах.

«Результаты первых клинических исследований должны быть доступны осенью. Если все пойдет так, как мы надеемся, потребуется 24 месяца, чтобы получить вакцину», — заявил Вас Нарасимхан, который ранее возглавлял исследовательскую группу в Novartis.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости «положить конец обнищанию»сестринского персонала в парижской больнице Питье-Сальпетриер.

Подробнее в материале: Макрон хочет положить конец «обнищанию» больниц во Франции

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