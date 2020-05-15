Москва, , 16:05 — REGNUM Мефлохин полностью подавляет цитопатическое действие (дегенеративное воздействие на клетки) коронавируса нового типа через двое суток с момента инфицирования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на пресс-конференции.

«Мы провели исследования доклинические и показали, что мефлохин полностью подавляет, на 100%, цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования в очень маленькой дозе — 2 микрограмма на миллилитр», — заявила Скворцова.

По её словам, препарат имеет потенциал и профилактический, и лечебный.

«Мы сейчас на базе четырёх наших ведущих центров федерального медико-биологического агентства проводим клинические исследования мефлохина в сравнении с другими противовирусными препаратами. Видели определённые преимущества у больных средней тяжести. Больные средней тяжести — не менее чем у 75% идёт устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате», — указала она.

«Но самое интересное, что к концу первой недели, с пятых по седьмые сутки, до 60% пациентов — у них уже не показывает, соответственно, наличие РНК вируса. Вот это важно, потому что его брать аналоги, то даже к концу второй недели на гидроксихлорохине лишь у 16−20% вирус не выявляется», — отметила Скворцова.