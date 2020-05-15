Курск, 15 мая 2020, 16:05 — REGNUM В Курской области в период с начала регистрации случаев заражения коронавирусной инфекцией по 15 мая от пневмонии скончались 34 человека. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.
У семи из 34 человек причиной смерти стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
При том в администрации отметили, что в целом показатель смертности незначительно отличается от аналогичного периода 2019 года. В 2019 году от пневмонии за такой же отрезок времени умер 31 человек.
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