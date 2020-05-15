Курск, , 16:05 — REGNUM В Курской области в период с начала регистрации случаев заражения коронавирусной инфекцией по 15 мая от пневмонии скончались 34 человека. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

У семи из 34 человек причиной смерти стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

При том в администрации отметили, что в целом показатель смертности незначительно отличается от аналогичного периода 2019 года. В 2019 году от пневмонии за такой же отрезок времени умер 31 человек.

«В соответствии с требованиями главного санитарного врача РФ, все умершие, имевшие положительный тест на COVID-19, подлежат захоронению с соблюдением особых правил, которые действуют и в отношении скончавшихся от вирусной пневмонии при отсутствии лабораторного подтверждения COVID-19», — говорится в сообщении.

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