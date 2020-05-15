Москва, , 16:18 — REGNUM Из всех выписывающихся из больниц пациентов, переболевших COVID-19, только каждый четвёртый имеет плазму крови, пригодную для лечения других людей с коронавирусом. Об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При это плазму крови для лечения COVID-19 нельзя хранить долго, поскольку она подвергается обработке, отметила Скворцова. Однако данное средств не всегда помогает лечению.

«Если речь идёт о самых тяжёлых пациентах, и у них более 70% легких выключено, плазма не даёт положительных эффектов. Более того, иногда введение плазмы может приводить к обострению ситуации», — сказала глава ФМБА.

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