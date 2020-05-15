Москва, , 16:04 — REGNUM Коронавирус имеет очень непростую структуру, что осложняет разработку вакцины. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции.

Она отметила, что каждый последующий шаг в создании вакцины получает международную оценку. «Это и синтез самих белков и их фрагментов, их очистка, их наработка», — уточнила глава агентства. Она также перечислила еще несколько этапов проверки вакцины.

Задача заключается в том, чтобы белки не просто формировали антитела, а чтобы эти антитела были защитными и не имели негативных свойств, пояснила Скворцова.

Она пояснила, что вирус имеет непростую структуру, что усложняет выбор белков при создании вакцины. «У нас отобраны несколько самых удачных кандидатных белков, как монобелков, так и композиций из них», — сказала глава ФМБА.

Вирус имеет несколько эпитопов и несколько молекулярных механизмов взаимодействия с клеткой человека. Нужно выбирать несколько значимых мишеней и с этими мишенями работать одновременно, пояснила особенности создания вакцины Скворцова.

Отметим, эпитоп — часть макромолекулы вируса, которая распознается иммунной системой человека.

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