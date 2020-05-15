Москва, 15 мая 2020, 16:05 — REGNUM Издание «Ведомости» может быть продано, закрыто или признано банкротом. Об этом заявил совладелец газеты Демьян Кудрявцев телеканалу «Дождь».
По словам Кудрявцева, его партнёры Мартин Помпадур и Владимир Воронов больше не хотят «рисковать на российской территории», да и не имеют средств на развитие издания.
«Коронавирус его [издание] убьёт, если его не продать, потому что больше вкладывать в него мы не можем», — сказал инвестор.
Помимо продажи остаются варианты банкротства или закрытия, добавил он. В марте стало известно о возможной сделке по продаже издания, однако к настоящему моменту она не закрыта.