Москва, , 16:00 — REGNUM Московская патриархия окажет помощь священникам Московской городской епархии. Об этом 15 мая сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

«Ввиду финансовых затруднений московских храмов святейший владыка как правящий епископ города Москвы благословил составить списки нуждающихся в материальной помощи священнослужителей и церковнослужителей столичных храмов, ставропигиальных монастырей и их подворий», — говорится в информации.

Также рассмотрят вопрос о помощи вдовам умерших священнослужителей из Москвы.

Отмечается, что меры приняты по благословению патриарх Московского и всея Руси Кирилла. Ни дополнят объявленное ранее сокращение на 25% отчислений за 2020 год в Московскую патриархию на общецерковные нужды.