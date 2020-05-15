Москва, , 16:03 — REGNUM По неизвестным причинам среди граждан, которые регулярно сдают плазму крови, чаще встречаются антитела к коронавирусу. Об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скворцова отметила, что люди, которые переболели COVID-19 в легкой форме, далеко не всегда имеют антитела к коронавирусу в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту. Однако встречаются и исключения.

«Есть обратная сторона. Мы имеем профессиональных доноров, которые с регулярностью сдают плазму крови. Среди них мы выявляем защитные тела от коронавируса, причём никаких данных о том, что они болели, нет», — сказала Скворцова.