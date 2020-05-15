Воронеж, , 15:56 — REGNUM Вопрос о смягчении ограничительных мер в Воронежской области может быть рассмотрен в ближайшее время. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с Минобороны 15 мая доложил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как сообщил Гусев, на данный момент уже 83% жителей Воронежской области вышли на рабочие места. В целом эпидемиологическая обстановка спокойная и, если ситуация не изменится, на следующей неделе может быть принято решение о дальнейшем смягчении мер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Воронежской области действует обязательный масочный режим. Также в регионе до особого режима продлён режим повышенной готовности и до 31 мая — режим самоизоляции.