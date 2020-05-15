Красноярск, , 15:56 — REGNUM Правдивость показаний свидетелей дела об организации двойного убийства, отверг обвиняемый в данном преступлении бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков. Видео, где запечатлены кадры с дающими против Быкова показаниями, а он их отрицает, 15 мая размещено на канале СК РФ в популярном видеохостинге Youtube.

На выложенном в интернет виде свидетели сообщают, что обвиняемый в преступлении бизнесмен предоставлял им дома, в которых они скрывались после совершения ими указанного преступления.

«Нет, ни одного слова. <…> Я не знаю, где он шутил, где правду говорил. Этого не было, о чем он говорит», — заявил Быков в ответ на вопрос о том, подтверждает ли он показания свидетеля и добавил, что раньше свидетель шутил на данную тему, а теперь не шутит.

Отметим, ранее красноярского бизнесмена с криминальны прошлым задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, входивших наряду с Быковым, по мнению следствия, в организованную преступную группу. При этом ранее в СК РФ сообщили, что впервые за 26 лет были получены показания троих свидетелей, рассказавших о том, что главным организатором двойного убийства является Быков.