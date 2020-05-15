Ижевск, , 15:54 — REGNUM В Удмуртии весенняя призывная кампания стартовала 12 мая. Всего будет призвано около 10 тыс. жителей республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы регионального минздрава Георгия Щербака, всех новобранцев будут тестировать на коронавирус. Материал для исследований у призывников будут брать дважды — в поликлинике до прохождения призывной комиссии и по прибытии на сборный пункт в Ижевске во время прохождения контрольного медицинского осмотра.

В случае необходимости проведения осмотра по другому профилю призывник будет направлен в соответствующую медицинскую организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, отправлять призывников к месту несения службы начнут 20 мая. Призывников снабдят медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. По прибытии в казармы новобранцы проведут в карантине 14 дней.

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