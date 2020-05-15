Москва, , 15:53 — REGNUM Медицинские маски жители Москвы стали покупать почти в два раза чаще после того, как их ношение стало обязательным. Спрос на перчатки увеличился более чем в три раза, сообщает 15 мая «Прайм» со ссылкой на данные маркетплейса «Беру».

В Москве 7 мая объявили о введении «масочного режима» с 12 мая. Уже 8 мая количество заказов на маски увеличилось на 89% по сравнению с 1 мая, а количество заказов на перчатки — на 223%.

Пик спроса пришёлся на 8 мая. Спрос до сих пор остаётся повышенным, отметили представители «Беру».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил об обязательно ношении масок и перчаток в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах. Требование вступило в силу 12 мая.

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