Рязань, , 15:54 — REGNUM 18 тысяч человек поддержали инициативу о присвоении Рязани почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом 15 мая на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона уточнил, что он 29 апреля обратился к президенту России с ходатайством о присвоении городу почётного звания. Это обращение подкреплено заключением Академии наук РФ.

«Начало войны, враг рвётся к Москве, в том числе и на рязанском направлении. Фашисты были остановлены всего лишь в 30 км о Рязани. И в этот момент, не имея перед собой крупных воинских соединений, весь город поднимается на борьбу. 15−20 тысяч человек ежедневно участвовали в создании оборонительных укреплений. Каждый день город бомбили, потому это был промышленный и важный транспортный узел. Люди продолжали трудиться, в основном женщины, старики и дети. Все предприятия были переориентированы на выпуск военной продукции. 256 тысяч рязанцев были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945гг», из них 15 тысяч — это жители Рязани», — напомнил губернатор.

Федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» вступил в силу 12 марта 2020 года.