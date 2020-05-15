Москва, , 16:01 — REGNUM Перчатки и маски являются лишь одним из многих элементов профилактики коронавируса. Об этом 15 мая заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Маски и перчатки являются компонентом комплексной защитной программы. Самое главное — не нарушать дистанцирование», — сказала Скворцова.

В то же время ФМБА занимается разработкой вакцины. Причём исследование агентства назвали перспективным во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

«Над разработкой вакцины работает весь мир. В нашей стране работают несколько коллективов. ФМБА разрабатывает рекомбинантные вакцины, которые используют генно-инженерные белки», — заявила Скворцова.

Читайте ранее в этом сюжете: Скворцова рассказала о положительных тенденциях с коронавирусом в России