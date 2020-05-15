Москва, , 15:52 — REGNUM В первую очередь в борьбе с распространением коронавируса хочу отметить роль президента России Владимира Путина. Он с самого начала взял ситуацию со вспышкой коронавируса в мире под личный контроль, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Главой государства были приняты необходимые меры, связанные с определенными ограничениями на то, чтобы в Россию не завозили эту заразу извне. Понятно, что в условиях, когда пандемия носит глобальный характер, коронавирус так или иначе в РФ проник.

Но, благодаря тому, что были введены меры по самоизоляции, удалось за это время существенным образом перестроить всю систему медицины, создать необходимый резерв коечных мест для лечения больных с COVID-19.

Президентом были даны поручения ведомствам, в частности Министерству обороны — развернуть быстровозводимые современные госпитали (сейчас их 16). На случай обострения ситуации они могут оперативно принимать пациентов и лечить.

Были предприняты меры по развертыванию производства средств индивидуальной защиты — это маски, антисептики, защитные костюмы, защитные очки. Все, что необходимо врачам для работы в «красной зоне» с больными COVID-19, с одной стороны, чтобы лечить больных, а с другой стороны, сохранять здоровье медиков.

Плюс к этому надо отметить, что руководством страны были предприняты финансовые меры стимулирования врачей, медсестёр, работников скорой помощи.

Также президентом были отданы поручения по разработке и поиску вакцины и других перспективных средств лечения и профилактики коронавируса. Кроме того, Путин несколько раз совещался с эпидемиологами, медиками, учеными, выслушивал их, давал соответствующие поручения.

Таким образом, мы успели за относительно короткое время эффективнее и лучше, учитывая, как развивалась ситуация за рубежом, подготовиться к эпидемии, развернуться, запустить систему здравоохранения, развернуть масштабное производство аппаратуры для искусственной вентиляции легких. Собственно, благодаря всем этим мероприятиям, цифры по количеству смертей в России гораздо ниже, чем на Западе и в США.

То есть ситуация по коронавирусу оставалась и остается у президента под контролем. Как глава государства Путин отработал эффективно. Принятые им меры позволят в скором времени увидеть реальное снижение количества заболевших и наладить пути по выходу из этого чрезвычайного положения, в котором, по сути, оказался весь мир.

Шаги Путина — показатель адекватного поведения в таких чрезвычайных обстоятельствах на фоне растерянности и невнятных заявлений западных лидеров», — высказал своё мнение Игорь Коротченко.

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