Тюмень, , 15:48 — REGNUM Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов опроверг слухи об объединении Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономного округов. Он высказался по теме на брифинге 15 мая.

По словам Николая Цуканова, «тема объединения «тюменской матрешки» не обсуждалась ни на каком уровне».

«А если и обсуждается, то я об этом не знаю. Я думаю, что сейчас эта тема точно не актуальна», — добавил полпред Цуканов.

Напомним, тему объединения регионов уральского Севера подняли СМИ в связи с объединением Архангельской области и Ненецкого округа в один субъект Российской Федерации. Депутат Госдумы Павел Дорохин высказал журналистам своё мнение о логичности объединения регионов «тюменской матрёшки».

Читайте ранее в этом сюжете: Объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО не готовится