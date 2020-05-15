Тюмень, 15 мая 2020, 15:48 — REGNUM Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов опроверг слухи об объединении Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономного округов. Он высказался по теме на брифинге 15 мая.
По словам Николая Цуканова, «тема объединения «тюменской матрешки» не обсуждалась ни на каком уровне».
Напомним, тему объединения регионов уральского Севера подняли СМИ в связи с объединением Архангельской области и Ненецкого округа в один субъект Российской Федерации. Депутат Госдумы Павел Дорохин высказал журналистам своё мнение о логичности объединения регионов «тюменской матрёшки».
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