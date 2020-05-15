Архангельск, 15 мая 2020, 15:48 — REGNUM Все медики Архангельской области, имеющие риск заражения коронавирусом SARS-CоV-2 на рабочем месте, получили федеральные выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Напомним, в списке медиков, имеющих право на получение «президентской» выплаты, числятся 3484 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, федеральные доплаты должны составить 80 тыс. рублей в месяц для врачей, 50 тыс. рублей — для среднего медперсонала, 25 тыс. рублей — для младшего персонала.